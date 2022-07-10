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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شقيقين غرقا في النيل  ببني سويف 

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع أهالي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف،، من انتشال جثماني  شقيقين لقيا مصرعهما غرقا، اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أثناء تطهيرهما قطعة أرض مجاورة لنهر النيل من الحشائش، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة يفيد بغرق شقيقين في مياه النيل، وتم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، ووجه بسرعة الوقوف على أسباب الواقعة، وظروفها وملابساتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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وتبين من التحريات الأولية غرق كل من: محمد عيد أمين، 30 عامًا، وشقيقه علاء، 25 عامًا، ويقيمان قرية زرابي دير الحديد، في مياه النيل بمركز الفشن جنوب المحافظة، أثناء قيامهما بتطهير قطعة أرض زراعية من الحشائش.

جرى تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري استصدار تصاريح الدفن وتسليمهما إلي ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن من أهالي القرية لوفاة شقيقين.

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