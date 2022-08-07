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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

صدى البلد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه  خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-8-2022، وخلال التعاملات الصباحية المحددة اليوم الأحد، شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا في مستهل التداولات بدون أي تغيير في البنوك المصرية، وكان الدولار قد ارتفع بمقدار 13 قرشا في نهاية ختام تعاملات الخميس الماضى نهاية الاسبوع .

 

سعر الدولار في البنك المركزي


وسجل  متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بحسب ما اعلنه جدول أسعار العملات لدي البنك المركزي المصري نحو 19.03 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع.

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متوسط سعر الدولار


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.010 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنوك  بلوم، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.05 جنيه للشراء و 19.11 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي، مصر".


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.07 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد

الدولار

elaosboa63549
elaosboa63549

أعلى سعر للدولار


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.
 

الدولار

سعر-الدولار
سعر-الدولار

خدمات بنكية


وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلي  6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

 

الخدمات الرقمية



وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع قرارات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي


وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

 

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