أخبار سارة للجماهير.. مرتضى منصور يرد على اتهامات الخطيب من قناة الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ظهوره عبر مداخلة هاتفية مساء اليوم على شاشة قناة ناديه الفضائية .

وكشف مرتضى منصور أنه سيعلن خلال المداخلة عن أخبار سارة لجماهير الزمالك .

وقال مرتضى منصور أنه سيرد على إتهامات محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الذى أذاعه عبر قناة القلعة الحمراء الفضائية أمس .

مرتضى منصور يستقبل الطالبة المتفوقة

واستقبل مرتضى منصور اليوم بمكتبه الطالبة عائشة طه حسن الأولى على الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية والثالثة على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية هي وأسرتها لتكريمها بحضور شيكابالا قائد الفريق الأبيض .

وكانت عائشة طه قد أعلنت عن تشجيعها للزمالك وأمنتيها عن تتويجه بالدوري هذا الموسم حتى تكتمل فرحتها .

ويستعد الزمالك للقاء مصر المقاصة فى الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولى .

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى جيسفالدو فيريرا مرانا خفيفا اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء على أن يختتم تدريباته غدا استعدادا لمباراة مصر المقاصة .

تحذير فيريرا

ويسعى فيرير ا لمواصلة مسيرة الانتصارات التي حققها الزمالك للمباراة الثامنة على التوالى عقب الفوز على الجونة فى الجولة السابقة بأربعة أهداف حملت توقيع أحمد سيد زيزو هدفين وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور مقابل هدف للفريق الساحلى فى اللقاء الذى اقيم على ملعب خالد بشارة بالغردقة .

وحذر فيريرا لاعبى الزمالك من الاستهانة بمصر المقاصة الذى يقبع فى قاع جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة مؤكدا أن الفوز سيقرب الفارس الأبيض من الحفاظ على لقبه الذى يحمله من العام القادم .

وشدد المدير الفنى البرتغالى على ضرورة الوصول الى النقطة 84 وهو عدد النقاط المتاح للفريق حال الفوز بمبارياته الخمس المتبقية فى جدول المسابقة .

ويلتقى الزمالك مع المقاصة الثلاثاء المقبل ثم فاركو فى التاسع عشر من الشهر الجارى ثم المصري البورسعيدى فى الثالث والعشرين من أغسطس والإتحاد السكندري فى السادس والعشرين وأخيرا إيسترن كومبانى فى التاسع والعشرين من نفس الشهر.

ووعد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبيه بمواصلة صرف مكافأة قدرها 70 ألف جنيه حال الفوز فى المباريات الخمس القادمة أسوة بما حدث أمام بيراميدز والجونة .