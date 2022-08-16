أيمن سلامة بعد اعتذاره عن قصة حياة صباح: التفاصيل صعبة

حل المؤلف الكبير أيمن سلامة ضيف على برنامج فاكرني يا حظ، المذاع على إذاعة نغم أف أم ، حيث كشف العديد من الاسرار والكواليس حول حياته المهنية .

وقال “أيمن سلامة ” اعتذرت عن كتابة المسلسل الخاص بالفنانة صباح، خاصة أني وجدتها صريحة ومُحبة للفن، وحكت كل تفاصيل حياتها.

وأضاف أيمن سلامة قائلاً : وعندي لقاءات مُصورة لها، ولكن وجدت القصة بتفاصيلها من الصعب تقديمها دراميًا، وأنا زي كل مُحبيها أكنّ لها كل الاحترام والمحبة الشديدة".

وقال الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، إن الفنانة ريهام حجاج تستحق لقب البطولة المطلقة، لموهبتها وتمرسها في أداء العديد من الأدوار المميزة.

أضاف سلامة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض" على قناة "الحياة"، أن ريهام حجاج تتعرض لحرب كبيرة خلال الفترة الماضية، وأنها من أفضل الشخصيات التي تعامل معها في الوسط الفني.

وتابع مؤلف مسلسل "يوتيرن": "مفيش مشكلة حصلت مع الفنان توفيق عبد الحميد، ولا حد طلب مني أقلل دور حد، وأنا وريهام حجاج والشركة المنتجة ومخرج العمل اختارنا فريق التمثيل ومفيش مشكلة مع حد".

وأشار: “طلبت من الأستاذ توفيق عبد الحميد مسح أحد منشوراته على فيسبوك واستجاب لطلبي، ولا توجد أزمة معه على الإطلاق لأنه فنان قدير وبتمنى يكمل وميعتزلش”.