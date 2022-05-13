أيمن سلامة: محمد رمضان ملك الترسو الآن.. وجمهور الصفوة قد لا يتقبله

كشف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، عن رؤيته الفنية للفنان محمد رمضان، قائلا إنه ملك الترسو حاليا، وجمهور الصفوة لن يتقبله.

وأضاف سلامة، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب والمذاع عبر فضائية "الحياة": "العمل مع الفنان محمد رمضان لو اتعمل بشكل كويس، وشكل يخاطب جمهوره إللي حبه ونجح بيه، ومقصدش مسلسل المشوار عشان أنا متفرجتش عليه.. ولازم يشتغل علي الجمهور ده، مش جمهور المهرجانات أو الـa+ ".

وعلق على سؤال “تفضل العمل مع غادة عبد الرازق ولا ريهام حجاج؟، قائلا: إن الفنانة غادة عبد الرازق تميمة حظ لي لكن عملي المقبل سيكون مع ريهام حجاج.