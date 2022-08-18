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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل اجتماع البنك المركزي.. اعرف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه ..يواجه العالم العديد من الأزمات أبرزها الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، وضمن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري ارتفاع سعر الدولار مؤخرا بصورة ملحوظة أمام سعر الجنيه، وفي هذا السياق تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي اليوم، الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي  اليوم الخميس الموافق 18اغسطس 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

استقرار الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 16-8-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم


واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس  ، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.15 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

سعر  الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.09 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة: 18.08 جنيه للشراء، مقابل 18.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 18.12 جنيه للشراء، مقابل 18.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

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سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.  

سعر صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار الأمريكي

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