الأهلي يتحفظ على عودة موسيماني.. وشاهين يبرئ سواريش من سوء الأداء والنتائج

تحفظ العديد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي على عودة الجنوب إأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة السابق نظرًا لأنه قرر الرحيل وسط الموسم ووضع مجلس الإدارة في ورطة.

وأضطر الأهلي للاستعانة بالمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش والذي لم يقدم جديدا حتى الآن بل تسبب في غضب جماهير الأهلي والتي لا تزال تطالب برحيله والتعاقد مع مدير فني يليق بالأهلي وطموحات الملايين من جماهيره.

وسيطرت حالة من الغضب على محمود الخطيب رئيس النادي لإخفاقات سواريش المستمرة وسوء نتائج الفريق معه.

وحرص العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي على التحدث مع محمود الخطيب وطالبوه بضرورة عقد اجتماع في القريب العاجل مع شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور ووضع النقاط فوق الحروف بخصوص موقف المدرب البرتغالي قبل فوات الأوان.

في ذات السياق تدرس شركة الكرة ومديرها التنفيذي عمرو شاهين الموقف من كافة الجوانب قبل إتخاذ أي قرار خاصة إن سرعة استبدال المدربين ليس من سياسة الأهلي وأنه لم يمر على تولي ريكاردو سواريش المسئولية سوى شهرين وهي فترة غير كافية خاصة من جانب عمرو شاهين الذي يرى أن الإعلام البرتغالي كان يتحدث عن سواريش بأنه مدرب المستقبل وأنه أفضل من الكثير من المدربين الذين تولوا مسئولية أندية كبيرة. وأنه تم التعاقد معه بعد التشاور مع العديد من النجوم البرتغاليين والذين أكدوا على كفاءته.. وأن غياب اللاعبين الأساسيين للراحة والمصابين للعلاج حرم ريكاردو من توافر أوراق عديدة للتعبير عن قرراته الفنية وتقديم أداء جيد.

ورفض شاهين الانسياق وراء حملات السوشيال ميديا وأنه لابد من الصبر على سواريش وأن المشاورات قائمة وإيجابية في كل شئ بين مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم. والهدف هو تحقيق البطولات وإسعاد كل محبي الأهلي.