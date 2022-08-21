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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب التعليق على الزمالك.. مرتضى منصور يوجه تحذير أخير لـ شوبير| فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة تحذيرية للإعلامي أحمد شوبير، بشأن طلبه التعليق على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

 

مرتضى منصور يوجه رسالة تحذيرية أخيرة لـ شوبير

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “تحذير أخير لأحمد شوبير، الذي طلب أن يعلق على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ابتعد عن نادي الزمالك”.

 

وأضاف: "انتظر المفاجآت من الشركة الراعية بالموسم الجديد، هناك تغييرات كثيرة داخل القنوات".

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ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه جيسفالدو فيريرا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على فاركو بنتيجة 1-0، أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الفوز هو العاشر على التوالي للزمالك بقيادة فيريرا، في ظل اقتراب الفريق من التتويج.

واقترب الزمالك من حسم لقب الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة في صدارة  جدول الترتيب، وقبل 3 جولات على نهاية البطولة.

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