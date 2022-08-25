رسميًا.. كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

فاز الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021-2022

وتحصل بنزيما على الجائزة متفوقًا على زميله البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد للتتويج ببطولات كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وفاز بنزيما بجائزة هداف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وسُحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد، بمدينة إسطنبول التركية.

وأسفرت القرعة التي سحبها الإيفواري يايا توريه والتركي حميد ألتينيتوب، عن مجموعة نارية ضمت بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي، فيما ستكون مهمة ريال مدريد حامل اللقب سهلة في مجموعة ضمت لايبزيج الألماني وشاختار الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي.

وسيتواجد ليفربول في المجموعة الأول رفقة أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الأولى: أياكس الهولندي - ليفربول الإنجليزي - نابولي الإيطالي - رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي - أتلتيكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني - برشلونة الإسباني - إنتر الإيطالي - فيكتوريا بلزن التشيكي

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني - توتنهام هوتسبير الإنجليزي - سبورتينج لشبونة البرتغالي - مارسيليا الفرنسي

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي - تشيلسي الإنجليزي - ريد بول سالزبورج النمساوي - دينامو زغرب الكرواتي

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني - لايبزيج الألماني - شاختار دونستيك الأوكراني - سيلتيك الاسكتلندي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - إشبيلية الإسباني - بروسيا دورتموند الألماني - كوبنهاجن الدنماركي

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي - بنفيكا البرتغالي - مكابي حيفا الإسرائيلي