عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

كريم بنزيما
كريم بنزيما

فاز الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021-2022

txt

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعة متوازنة لـ ليفربول..وصدام ناري بين برشلونة وبايرن

txt

قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدام ناري بين برشلونة وبايرن وليفربول يواجه أياكس

وتحصل بنزيما على الجائزة متفوقًا على زميله البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد للتتويج ببطولات كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وفاز بنزيما بجائزة هداف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وسُحبت اليوم الخميس  قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد، بمدينة إسطنبول التركية.

وأسفرت القرعة التي سحبها الإيفواري يايا توريه والتركي حميد ألتينيتوب، عن مجموعة نارية ضمت بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي، فيما ستكون مهمة ريال مدريد حامل اللقب سهلة في مجموعة ضمت لايبزيج الألماني وشاختار الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي.

وسيتواجد ليفربول في المجموعة الأول رفقة أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الأولى: أياكس الهولندي - ليفربول الإنجليزي - نابولي الإيطالي - رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي - أتلتيكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني - برشلونة الإسباني - إنتر الإيطالي - فيكتوريا بلزن التشيكي

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني - توتنهام هوتسبير الإنجليزي - سبورتينج لشبونة البرتغالي - مارسيليا الفرنسي

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي - تشيلسي الإنجليزي - ريد بول سالزبورج النمساوي - دينامو زغرب الكرواتي

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني - لايبزيج الألماني - شاختار دونستيك الأوكراني - سيلتيك الاسكتلندي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - إشبيلية الإسباني - بروسيا دورتموند الألماني - كوبنهاجن الدنماركي

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي - بنفيكا البرتغالي - مكابي حيفا الإسرائيلي

كريم بنزيما الدوري الإسباني دوري ابطال أوروبا مانشستر سيتي أفضل لاعب في أوروبا بنزيما كأس السوبر الإسباني أبطال أوروبا السوبر الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حقيقة تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب الأهلي.. فيديو

غضب أهلاوي.. القصة الكاملة لـ فيديو الخطيب بنادي الزمالك

نجم النصر السعودي يعلن انتقاله إلى الأهلي

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي .. بالأرقام والنسب

دخلوه قسم الشرطة| هل قبض الأمن على محامي قاتل نيرة أشرف؟.. القصة الكاملة

سرّبوا نبأ إقالتي من الأهلي .. سواريش يخرج عن أعصابه في مؤتمر صحفي

موضوعات متعلقة

أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2022

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعة متوازنة لـ ليفربول..وصدام ناري بين برشلونة وبايرن

قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدام ناري بين برشلونة وبايرن وليفربول يواجه أياكس

موسيماني يغازل الأهلي بفيديو جديد.. شاهد

خاص بالصور.. مشاريبوف يودع النصر السعودي قبل الانتقال إلى الأهلي المصري

جارود بوين: محمد صلاح الأفضل في مركزه.. وأتابعه لأتعلم منه

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

دينامو زغرب ورينجرز يلحقان بركب المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

مغربي وسنغالي .. صفقات جديدة في مقر الزمالك الآن

الزمالك يتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري

75 ألف ريال .. رسوم مدرسية وتحديات تعليمية جديدة في السعودية

مصطفى بكري: الاقتصاد المصري رقم 35 بأفضل اقتصاديات العالم..فيديو

نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي يوافق على الانتقال إلى أسوان .. تفاصيل

الزمالك يجدد رفضه لفكرة التفريط في فتوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

رضوى الشربيني تثير ضجة بهذه الإطلالة

أجملهم ياسمين صبري .. شاهد الفنانات بالحجاب والعباية في العمرة

مرض صادم.. لا تتناول الزبادي خالي الدسم لهذا السبب

فيديو

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

بناءً على معلومات مخابراتية.. ضبطيات كبرى لقوات حرس الحدود| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ