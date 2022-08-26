نقابة الأطباء تفجر مفاجأة بشأن واقعة تحرش طبيب بسيدة داخل عيادته بالدقي

أعرب الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن استيائه من حملة باسم "طبيب متحرش" التي أطلقتها مؤسسة المرأة الجديدة، مؤكدا أن واقعة طبيب الدقي المتهم بالتحرش بسيدة أثناء جلسة علاجية داخل عيادته في الدقي بمحافظة الجيزة، شائعة، ولا توجد أي بلاغات في قسم الشرطة بشأنها، كما لم تتلق النقابة أي شكاوى في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور خالد أمين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم يتم استدعاء الطبيب للتحقيق حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيح وتم نقلها من صحفة مؤسسة المرأة الجديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي دون تحرى الدقة.

تابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الطيب الذي تم التشهير به تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد مؤسسة المرأة الجديدة، وما نشرته من أخبار كاذبة وتشهير بطيب والإساءة إلى سمعته في حالة انتهاك صارخ لمواطن، وسنتقدم ببلاغ بشكل رسمي للنائب العام ضد هذه المؤسسة.