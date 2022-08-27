يخص الأطفال.. قرار هام من الجوازات السعودية بشأن الوافدين إلى المملكة؟

تتمتع كل القرارات الصادرة من الجوازات السعودية بحق القادمين الي المملكة بأهمية كبري لدى الوافدين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع السعودي.

تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة للأطفال

فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة للأطفال ممن هم دون 18 عاماً، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية.

تجديد هوية مقيم

وذكرت المديرية إلى أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة

ولفتت إلى أنه يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة "أبشر".

وكانت المديرية العامة للجوازات فى السعودية، قد أكدت في وقت سابق أنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي.

وذكرت الجوازات عبر تويتر- أن إصدار وتجديد صاحب العمل لهوية المقيم يتم من خلال منصتي (أبشر أعمال) و( مقيم).

وأضافت الجوازات أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الاقامات عبر منصات (أبشر أعمال) و( مقيم). بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة، إما 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو من 12 شهرا وحتى 24 شهرا.



