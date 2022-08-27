خبير تربوي:الاهتمام بالقرائية سيساهم في التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية

أشاد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، بقرار وزارة التربية والتعليم بعودة الاهتمام بالقرائية من جديد، موضحا أن الاهتمام بالقرائية مهم لضمان عدم صعود اي طالب للصفوف التالية بدون إجادة القراءة والكتابة بشكل يتناسب مع مرحلته الدراسية.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن من أهم عوامل تطوير التعليم؛ الاهتمام بالقرائية مما يساعد علي التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية لضمان إجادة الطلاب للقراءة والكتابة.

وقد أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة والقرارات الجديدة التي لفتت انتباه الرأي العام بشكل ملحوظ .

ماذا قرر رضا حجازي لحسم قضية “لجان الاكابر” في الثانوية العامة ؟



كان أبرز ما قرره الوزير اليوم هو قرار هام بشأن “لجان الاكابر” في الثانوية العامة ، حيث قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الثانوية العامة التى كثرت الشكاوى بشأن وجود شغب وغش فيها هذا العام والتي اشتهرت اعلاميا بـ “لجان الأكابر” لن تعقد فيها امتحانات ثانوية عامة العام القادم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم استبدال هذه اللجان بلجان في أماكن أخرى في نفس المركز، موضحا أنه كان قد تلاحظ أن هناك تحويلات مكوكية كانت تتم لطلاب الثانوية العامة إلى لجان بعينها بهدف الغش ، وشدد على أن الوزارة قررت من الآن عدم قبول أي تحويلات من هذا النوع إلا بموافقة لجنة مشكلة من قبل الوزارة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، عن تشكيل لجنة لتقييم التقويم فى الثانوى العام من خلال لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن اللجنة ستبحث شكل أسئلة الامتحانات.