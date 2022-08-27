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خبير يكشف الفرق بين الأمن السيبراني وأمن المعلومات |فيديو

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني

قال المهندس مازن الدوجي، خبير أمن المعلومات، إن الأمن السيبراني وأمن المعلومات يرتبط كلا المصطلحين بأمن أنظمة الكمبيوتر، وغالبًا ما يُستخدمان كمرادفات، ويختلف تعريف وفهم المصطلحات كثيرًا ولا ينبغي أن يكونا قابلين للتبديل كما هو الحال في كثير من الأحيان.
وأضاف "الدوجي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الأمن السيبراني وأمن المعلومات دائماً ما يتم وضعهما في سطر واحد، وحيثما يتعامل المرء مع الدفاع عن البيانات في الفضاء السيبراني، بينما يتعامل الآخر مع أمن البيانات بشكل عام؛ تظل العلاقة بين المصطلحين بسيطة ولكنها معقدة بالنسبة للمبتدئين لفهمها.

 

وتابع: "الأمن السيبراني هو الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم، حيث يمكن تعريف الأمن السيبراني على أنه الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأجهزة المحمولة والأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة التي تتراوح من مؤسسات الأعمال إلى الأجهزة الشخصية".

 

مازن الدوجي: الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات 
  
قال المهندس مازن الدوجي، خبير أمن المعلومات، إن الحكومة المصرية تولي أيضاً اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات عبر إطلاق العديد من المبادرات وفي إطار تشريعي حاكم كانت أهم ملامحه إقرار قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف "الدوجي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيكون في حدود 3.4 تريليون دولار منخفضاً بنحو 8% عن المستويات المسجلة في عام 2019 بسبب تأثير وباء "كوفيد- 19"، إلا أن اللافت أن القطاعات الفرعية مثل الخدمات السحابية العامة ستشهد معدلات زيادة في الإنفاق بنسبة 19%.  

وتابع: "ينظم القانون حماية البيانات الشخصية ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها، كما ينظم أيضاً نقل ومعاجلة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، ليتكامل بذلك التشريع الأخير مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في أغسطس 2018 والذي يكافح الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم".

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