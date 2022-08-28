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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

خلاف بين نرمين الفقي
خلاف بين نرمين الفقي و أحمد بدير

تعتبر الفنانة نرمين الفقي، فتاة أحلام الكثير من الشباب من ابناء جيلها، والاجيال الاخرى، فهي نموذج للأنثى الجميلة الرقيقة الناعمة، فضلاً عن كونها من الفنانات اللاتي يقدمن أعمال فنية  نظيفة، غير دون التخلي عن الاخلاق لتحقيق الشهرة الواسعة.

بدأت الفنانة نرمين الفقي مسيرتها الفنية من خلال عملها في مجال الاعلانات ، الا ان اول اعمالها المسرحية لم تكن التجربة الافضل في حياتها خاصة بعد صدامها من النجم الكبير أحمد بدير، والذي تسبب في حكم المحكمة عليها بالحبس لمدة ٦ أشهر.

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 دخول نرمين الفقي مجال الإعلانات

بينما كانت تقضي نرمين الفقي عطلتها برفقة والدتها في العجمي، شاهدها طلعت يوحنا، وحاول كثيراً إقناعها بالعمل في مجال الإعلانات ، وبالفعل قامت نرمين بإقناع والدتها التي وافقت في النهاية، ومن هنا قامت بتصوير عدد من الإعلانات التي طالما احبتها منها ,« إعلان NEC تليفزيونات تليمصر، و شمعدان، و مندوبة مصر للتأمين الشهيرة بعبارة “ يا استاذ أمين” ». 

بداية المسيرة الفنية لـ نرمين الفقي 

كانت والدة الفنانة نرمين الفقي دائمة الاعتراض على دخولها مجال الفن،حتى لا تقف عائق امام دراستها،على الرغم من رغبة العديد من صناع الافلام والمسلسلات في تقديم نرمين للأدوار الفنية، الا ان والدتها كانت ترفض رفضا قاطعا حتى تمكن الفنان أحمد بدير من إقناعها.

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شاركت الفنانة نرمين الفقي للمرة الأولى في مسرحية «دستور يا اسيادنا»، والتي تسببت في دخولها قسم الشرطة للمرة الأولى في حياتها، وتم إيقاف عرض المسرحية فترة من الوقت واستئناف عرضها مرة أخرى.

الحكم على نرمين الفقي بالحبس ٦ اشهر بسبب الفنان أحمد بدير 

لم تكن مسرحية « دستور يا اسيادنا» سهله على الفنانة نرمين الفقي، حيث انها دخلت قسم الشرطة للمرة الأولى بسببها، وأيضاً حُكم عليها بالسجن لمدة ٦ أشهر بسبب صدام كبير مع الفنان القدير أحمد بدير.

نشب خلاف بين الفنان أحمد بدير والفنانة ترمين الفقي خلال تقديمهم مسرحية « دستور يا اسيادنا»، فقام بطردها من المسرحية ، الأمر الذي جعلها تستشيط غضبًا، وأدلت بعدد من التصريحات المسيئة في حقه، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها.

حكمت المحكمة على الفنانة نرمين الفقي بالحبس لمدة ٦ أشهر بسبب اساءتها للفنان أحمد بدير، الا أنه سامحها وتنازل عن القضية بعد ان تقدمت باعتذار رسمي في عدد من الصحف الرسمية.

طبيعة الخلاف بين أحمد بدير ونرمين الفقي

واوضحت نرمين الفقي في إحدى اللقاءات التلفزيونية ان الفنان أحمد بدير كان قد مارس عليها ضغوطات شديدة، فخرجت عن شعورها وقالت له « عيب انا في سن بناتك»

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