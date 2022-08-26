عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

شيكابالا
شيكابالا

اعتزال شيكابالا.. يبدو أن الأباتشي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد ونجم فريق الزمالك لم يكتف بعد من كرة القدم بل زاد شغفه وطموحه للعب، خاصة بعد تتويج فريقه بلقبي الدوري المصري (2021-2022) وكأس مصر (2020-2021).

أثار شيكابالا، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته عن موعد الاعتزال، حيث وضع شروطا لاعتزاله، قد يراها البعض صعبة بعد الشيء، فيما يراها البعض الآخر ممكنة خاصة في أداء الزمالك "الإعجازي" خلال الموسم الحالي.

شروط شيكابالا للاعتزال

وفقا لتقارير صحفية متداولة، أبلغ شيكابالا، إدارة نادي الزمالك بموقفه النهائي من الاعتزال، حيث أكد صاحب الـ 36 عاما لأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يعتزل إلا بعدما يتوج الأبيض بدوري أبطال أفريقيا ويلعب في كأس العالم للأندية.

موقف إدارة الزمالك من شيكابالا

إدارة الزمالك تقف في ظهر شيكابالا في أي قرار يتخذه سواء بالاستمرار أو الاكتفاء بهذه الفترة مع القلعة البيضاء.. كان هذا رد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكد أحمد مرتضى عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق، أن شيكابالا يستطيع الاستمرار مع الزمالك في الملاعب لمدة موسمين قادمين ولا يجب أن يفكر في الاعتزال الآن.

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك، بأن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك جزء من تاريخ القلعة البيضاء ولا يمكن إغفال دوره داخل وخارج الملعب في الوقت الحالي مع الفريق الأبيض.

أرقام شيكابالا مع الزمالك

لعب شيكابالا مع الزمالك 317 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 72 هدفا بقميص الفارس الأبيض على المستوى المحلي والقاري، بالإضافة إلى صناعة 77 هدفا لزملائه، وفقا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وظهر شيكا، مع الزمالك في الفترة من 2002–2005 قبل الرحيل إلى باوك سالونيكا اليوناني، ثم عاد للقلعة البيضاء مجددا في الفترة من 2006–2014، ثم رحل للوصل الإماراتي وسبورتينج لشبونة، قبل أن يرحل مجددا عن الفريق لعدة أندية، إلى أن استقر به الحال في النهاية داخل جدران الزمالك.

بطولات شيكابالا مع الزمالك

لعب شيكابالا بقميص الزمالك حوالي 13 سنة حصد فيها البطولات التالية:

الدوري المصري: 4 مرات مواسم 2002-2003، 2003-2004، 2020-2021، 2021-2022.

كأس مصر: 6 مرات أعوام 2002، 2008، 2013، 2016، 2019، 2021.

كأس السوبر المصري: مرتين أعوام 2017، 2020.

كأس السوبر الأفريقي مرتين أعوام 2003، 2020.

وبخلاف تلك البطولات فاز شيكابالا مع الزمالك بلقب البطولة العربية مرة في 2003، والسوبر المصري السعودي مرتين في 2003 و2018.

ويقترب شيكابالا من تخطي ألقاب خالد الغندور الأكثر تتويجا مع الزمالك بـ 15 بطولة.

شيكابالا اعتزال شيكابالا نادي الزمالك الزمالك الدوري المصري دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

150 ألف دولار شهريا .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي وخلافة سواريش |تفاصيل

حبس مرتضى منصور.. إبراهيم سعيد: الأمر قائم وفي انتظار التنفيذ

لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

لهثت وراء شهواتها.. تركت زوجها لأجل عشيقها فقتلا نجلها

شبانة: رعاية الطيران القطري للنادي الأهلي تجذب المستثمرين ودعم المتحدة للنادي انقلاب

الدولار يرتفع ويقترب من الـ20.. مفاجأة بشأن سعر الأخضر

ترشيحاتنا

هبة قطب: استخدام المنشطات الجنسية بدون وعي قد يؤدي للوفاة

الصحة: تحديث أجهزة سلامة الماء والغذاء في المعامل بقيمة 400 مليون جنيه

أبرزها الدقيق والتونة.. التموين: إضافة 5 سلع جديدة لـ قائمة سبتمبر

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

آخرها الموت بالسرطان.. حالات وفاة يحصل صاحبها على أجر الشهادة

12 تخصصا.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أكلة في كل بيت سر جمال ميرفت أمين

موضة منتشرة بين الشباب تسبب السرطان.. احذر منها

كاش مايوه.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

أرخص وجبة إفطار.. أكلة شرقية مشبعة بـ 4 جنيهات

فيديو

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

الأهلي لم يحترمنا.. وكيل أعمال سواريش ينتفض ضد أنباء إقالته “فيديوجراف”

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ