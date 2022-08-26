شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

اعتزال شيكابالا.. يبدو أن الأباتشي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد ونجم فريق الزمالك لم يكتف بعد من كرة القدم بل زاد شغفه وطموحه للعب، خاصة بعد تتويج فريقه بلقبي الدوري المصري (2021-2022) وكأس مصر (2020-2021).

أثار شيكابالا، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته عن موعد الاعتزال، حيث وضع شروطا لاعتزاله، قد يراها البعض صعبة بعد الشيء، فيما يراها البعض الآخر ممكنة خاصة في أداء الزمالك "الإعجازي" خلال الموسم الحالي.

شروط شيكابالا للاعتزال

وفقا لتقارير صحفية متداولة، أبلغ شيكابالا، إدارة نادي الزمالك بموقفه النهائي من الاعتزال، حيث أكد صاحب الـ 36 عاما لأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يعتزل إلا بعدما يتوج الأبيض بدوري أبطال أفريقيا ويلعب في كأس العالم للأندية.

موقف إدارة الزمالك من شيكابالا

إدارة الزمالك تقف في ظهر شيكابالا في أي قرار يتخذه سواء بالاستمرار أو الاكتفاء بهذه الفترة مع القلعة البيضاء.. كان هذا رد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكد أحمد مرتضى عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق، أن شيكابالا يستطيع الاستمرار مع الزمالك في الملاعب لمدة موسمين قادمين ولا يجب أن يفكر في الاعتزال الآن.

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك، بأن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك جزء من تاريخ القلعة البيضاء ولا يمكن إغفال دوره داخل وخارج الملعب في الوقت الحالي مع الفريق الأبيض.

أرقام شيكابالا مع الزمالك

لعب شيكابالا مع الزمالك 317 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 72 هدفا بقميص الفارس الأبيض على المستوى المحلي والقاري، بالإضافة إلى صناعة 77 هدفا لزملائه، وفقا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وظهر شيكا، مع الزمالك في الفترة من 2002–2005 قبل الرحيل إلى باوك سالونيكا اليوناني، ثم عاد للقلعة البيضاء مجددا في الفترة من 2006–2014، ثم رحل للوصل الإماراتي وسبورتينج لشبونة، قبل أن يرحل مجددا عن الفريق لعدة أندية، إلى أن استقر به الحال في النهاية داخل جدران الزمالك.

بطولات شيكابالا مع الزمالك

لعب شيكابالا بقميص الزمالك حوالي 13 سنة حصد فيها البطولات التالية:

الدوري المصري: 4 مرات مواسم 2002-2003، 2003-2004، 2020-2021، 2021-2022.

كأس مصر: 6 مرات أعوام 2002، 2008، 2013، 2016، 2019، 2021.

كأس السوبر المصري: مرتين أعوام 2017، 2020.

كأس السوبر الأفريقي مرتين أعوام 2003، 2020.

وبخلاف تلك البطولات فاز شيكابالا مع الزمالك بلقب البطولة العربية مرة في 2003، والسوبر المصري السعودي مرتين في 2003 و2018.

ويقترب شيكابالا من تخطي ألقاب خالد الغندور الأكثر تتويجا مع الزمالك بـ 15 بطولة.