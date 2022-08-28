عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من السلام للعجوزة.. مترو ماسبيرو جاهز لاستقبال الركاب| صور

مترو ماسبيرو
مترو ماسبيرو

تستعد وزارة النقل لافتتاح  المرحلة الأولى من مشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو (مترو ماسبيرو) لافتتاحها قريبا.

محطات الخط الثالث للمترو 

ويمتد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بالسلام حنى محطة الكيت كات بالعجوزة، وبذلك يلتقى الخط الثالث لأول مرة بالخط الأول للمترو بمحطة ناصر.

وكشف الوزارة عن آخر صور لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي بدا جاهزا لإستقبال الركاب، ويمتد  بطول 4 كم، حيث يشمل 4 محطات نفقية، وهي "ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات"، ومن المخطط افتتاحها وتشغيلها رسميًا للركاب خلال أيام.

ويبلغ  طـول المرحلة الثالثة للخط الثالث بشكل كامل، 17.7 كم وتشتمل علي 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) وسيــتم تنفيــذها علي ثلاث أجزاء كالآتى:

الأجزاء الثلاثة للخط الثالث للمترو

الجزء الأول 3A: بطول 4 كم وتشتمل علي (4) محطـات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات).  
الجزء الثانى 3B: بطـول 6.6 كـم وتشتمـل علـى (1) محطة نفقيـة (السـودان) + (4) محطات علوية (إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري) + (1) محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج). 
 
الجزء الثالث 3C: بطـول 7.1 كم وتشتمــل علي 3 محطات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعه الدول) + (1) محطة علوية (جامعه القاهرة) + (1) محطة سطحية (بولاق الدكرور).

مميزات المحطات

وتتميز المحطات الجديدة بوجود سلالم كهربائية تنقل الراكب من الشارع حتى الرصيف، كذلك تخدم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، من خلال اسانسير ورامبات، كما يوجد بلاطات مميزة بارزة عن الرصيف لخدمة المكفوفين وتحذيرهم من انتهاء الرصيف وتحديد المسار الخاص بهم، بالإضافة إلى وجود خدمات متعددة للركاب منها دورات مياه مخصص إحداها لذوى الهمم.

وتضم المحطات أحدث نظم تشغيل وإشارات، ومراقبة، وتم تنفيذها بأيادى مصرية بنسبة 90 %، كما أن ماكينات التذاكر الموجودة بها مختلفة عن محطات المترو بالخطين الأول والثاني.

790 (1)
790 (1)
790
790
789
789
788
788
786
786
784
784
783
783
782
782
781
781
780
780
779
779
778
778
777
777
776
776

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

ترشيحاتنا

الستات متطبخش والرجالة متلبسش ضيق.. اجرأ 10 تصريحات لـ هبة قطب

ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه

مصرع وإصابة 13 في تصادم أتوبيس وملاكي بالمنصورية.. صور

أنا إسرائيلي فلسطيني.. قصة الخائن اللطيف نصير ياسين مؤسس "ناس ديلي"

هرب لـ بلكونة.. الشرطة الأمريكية تقتل أسدا جبليا خلال إعادته للغابة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

بفستان قصير ومكشوف.. إطلالة خطيبة طه الدسوقي

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ