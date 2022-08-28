من السلام للعجوزة.. مترو ماسبيرو جاهز لاستقبال الركاب| صور

تستعد وزارة النقل لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو (مترو ماسبيرو) لافتتاحها قريبا.

محطات الخط الثالث للمترو

ويمتد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بالسلام حنى محطة الكيت كات بالعجوزة، وبذلك يلتقى الخط الثالث لأول مرة بالخط الأول للمترو بمحطة ناصر.

وكشف الوزارة عن آخر صور لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي بدا جاهزا لإستقبال الركاب، ويمتد بطول 4 كم، حيث يشمل 4 محطات نفقية، وهي "ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات"، ومن المخطط افتتاحها وتشغيلها رسميًا للركاب خلال أيام.

ويبلغ طـول المرحلة الثالثة للخط الثالث بشكل كامل، 17.7 كم وتشتمل علي 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) وسيــتم تنفيــذها علي ثلاث أجزاء كالآتى:

الأجزاء الثلاثة للخط الثالث للمترو

الجزء الأول 3A: بطول 4 كم وتشتمل علي (4) محطـات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات).

الجزء الثانى 3B: بطـول 6.6 كـم وتشتمـل علـى (1) محطة نفقيـة (السـودان) + (4) محطات علوية (إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري) + (1) محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج).



الجزء الثالث 3C: بطـول 7.1 كم وتشتمــل علي 3 محطات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعه الدول) + (1) محطة علوية (جامعه القاهرة) + (1) محطة سطحية (بولاق الدكرور).

مميزات المحطات

وتتميز المحطات الجديدة بوجود سلالم كهربائية تنقل الراكب من الشارع حتى الرصيف، كذلك تخدم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، من خلال اسانسير ورامبات، كما يوجد بلاطات مميزة بارزة عن الرصيف لخدمة المكفوفين وتحذيرهم من انتهاء الرصيف وتحديد المسار الخاص بهم، بالإضافة إلى وجود خدمات متعددة للركاب منها دورات مياه مخصص إحداها لذوى الهمم.

وتضم المحطات أحدث نظم تشغيل وإشارات، ومراقبة، وتم تنفيذها بأيادى مصرية بنسبة 90 %، كما أن ماكينات التذاكر الموجودة بها مختلفة عن محطات المترو بالخطين الأول والثاني.

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