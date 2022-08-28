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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي لمزيد من الاستقرار والتنمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتى فى توقيت هام لاسيما وبدء العام الدراسي وزيادة الأعباء على المواطنين وحماية المواطن المصرى من جشع بعض التجار والتلاعب بالسلع الغذائية.

 

وأكملت مايسة عطوة فى بيان صحفى، أن جهود الرئيس السيسي بدأت تؤتى بثمار ويشعر بها المواطن المصري سواء من خلال المشروعات الوطنية العملاقة التي تم إنجازها، أو المبادرات التى أطلقها على مدار سنوات، والمشروعات القومية التى تم انجازها فى وقت قياسي قد يحتاج فى العادي الى أضعاف هذه المدة، فالرئيس السيسي أعطانا درسا مهما وهو أنه لا يوجد مستحيل طالما هناك إرادة حقيقية على الإنجاز.

 

وأضافت عضو مجلس النواب أن كل الشعب المصرى يقف خلف الرئيس السيسي لمزيد من الاستقرار والتنمية، واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي، فلك من كل الشعب المصرى كل التحية والتقدير والاحترام.

 

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية، ووجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.

الرئيس السيسي الاحياء السكنيه حوار مجتمعى التجار المشروعات الوطنية العملاقة

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