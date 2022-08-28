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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البرلمان العالمي للبيئة: التحول للطاقة النظيفة الحل لمواجهة التغيرات المناخية.. فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أنه نشهد خلال تلك الفترة الكوارث البيئية التي حدثت، نتيجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن أهم تلك الظواهر الجفاف الذي حدث في أوروبا، وفيضانات حدثت في باكستان وإيران. 

وفيق نصير: الاقتصاد الأخضر يقلل مخاطر التغيرات المناخية

وقال وفيق نصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن أوروبا تواجه أزمة في إمدادات الغاز، لذا لا بد من التوجه للطاقة النظيفة بديلة للفحم لحماية البيئة.

 

وتابع  عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن العالم يواجه أزمة عالمية كبيرة، ولابد أن يكون هناك تحرك سريع جدا من العالم كله.

 

 نتيجة التغيرات المناخية

وأشار وفيق نصير إلى أن ألمانيا تعمل على التحول للطاقة الجديدة، وأيضا الصين، ونأمل أن يكون هذا التحول العالمي يحد من الكوارث التي تحدث نتيجة التغيرات المناخية>

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