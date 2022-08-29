التموين للمواطنين: رقابة على بضائع الأوكازيون الصيفي ونناشد بالإبلاغ في حالة التلاعب

قال أحمد أبو الفضل ، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ، إن الوزارة ليس لها تدخل في تحديد نسب التخفيض في الأوكازيون الصيفي ، وهو أمر متروك للتجار ، مشيرا إلى أن الوزارة فقط تشترط ضرورة الالتزام بهذه النسبة .

ونوه أحمد أبو الفضل ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن أي تجاوز في نسب التخفيضات من التجار يعرضه للعقوبة ، متابعا : " الأوكازيون الصيفي يشترك فيه 300 محل ومن الممكن أن يتجاوز أكثر من ذلك " .

وشدد " أبو الفضل " على المواطنين بضرورة المقارنة بين السعر القديم ، والسعر بعد الخصم ، وفي حالة اكتشاف أي تلاعب لابد من الإبلاغ فورا .

وأوضح " أبو الفضل " ، أن اشتراك المحال التجارية في الأوكازيون يتم من خلال المديريات التابعة لنطاق المحال ، وفي خلال فترة وجيزة يتخرج التصريح ، موضحا أنه يشترط أن يكون التاجر ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ولا يمنح الترخيص للباعة المتجولين .

ولفت ، إلى أن دور وزارة التموين يقتصر على الرقابة على نسب التخفيضات ، والمحاسبة في حالة التلاعب .

وعلى جانب آخر ، أكد أن جميع المعروضات المتوفرة في الأوكازيون هي ذاتها قبل انطلاق الأوكازيون ، منوها أن الوزارة تراقب جودة البضائع ، وفي حالة التشكيك في جودة أي بضاعة يتم التحفظ على جميع الكمية ، والعرض على النائب العام .

