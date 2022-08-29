حكم كثرة الحلف بالطلاق دون سبب .. أمين الفتوى يجيب

حكم كثرة الحلف بالطلاق.. سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال برنامج “ولا تعسروا”، المذاع عبر الفضائية المصرية، حيث سائلة تقول: متزوجة بقالي شهرين ومشكلتي مع جوزي كل حاجة يحلف عليا بالطلاق؟

حكم كثرة الحلف بالطلاق

وقال الورداني خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا"، المذاع عبر الفضائية المصرية، إن كثرة الحلف بالطلاق بدون سبب حرام شرعًا، موضحا : لما واحد بيكتر حلفان الطلاق دا بيكون مش حاسس إنه بطلك، أو مش مالي عين زوجته، حاسس إنك مش مصدقاه وتثق فيه، فبيضطر يوثق كلامه بشيء، والشيء دا بيكون الحلفان بالطلاق.

وأكمل: هو حاسس إن انتِ يمكن مش مصدقاه، يمكن حاسة إنه مش جدير بحبك، يمكن حاسة إن هو مبيعرفش يتصرف.

وطالب أمين الفتوى السائلة، بأن تتحدث بشفافية وصراحة مع زوجها، وتخبره بحبها له وحرصها على استمرار زواجها منه، ومصارحته بخوفها من ضياع علاقتهما بسبب كثرة حلفه بالطلاق، مبينًا أن هذا الحديث له أثر جيد على تغيير هذه الصفة.

ولفت إلى أن هناك مشكلتين، دائما ما تواجه المتزوجين في بداية علاقتهما، وهي من منهما الذي سيقود هذه العلاقة، وبأي ثقافة سيتم التعامل مع الأمور التي تواجه الزوجين.

تدريب المقبلين على الزواج

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دورته لتدريب المقبلين على الزواج المقامة ببيت شباب الأزهر بمحافظة الإسكندرية ضمن برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، والتي حاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.

وهدفت الدورة إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعي في محاورها الأبعاد الشرعية والنفسية والاجتماعية والطبية كافة، والتي أعدها علماء متخصصون، وفى نهاية الدورة تسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.

ويتيح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ تنعقد فعالياتها بشكل دوري في مقره بمشيخة الأزهر الشريف، ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.