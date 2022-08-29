زواج عرفي وإنكار نسب.. لاعب الزمالك يواجه اتهامات خطيرة| القصة الكاملة

أثار اللاعب إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما تم إتهامه من قبل إحدى الفتيات بإنكار زواجه العرفي منها ونسب طفلها الحامل به.. فما القصة؟

وفقا لما تداولته التقارير الصحفية، فإن الأزمة بدأت بتقديم بلاغ ضد إسلام جابر من قبل فتاة في العشرينات تتهمه فيه بسرقة عقد الزواج العرفي الخاص بهما ورفضه الاعتراف بنجله الذي في بطنها.

أزمة إسلام جابر

ووفقا لرواية الفتاة العشرينية، فإن لاعب الزمالك إسلام جابر تزوجها عرفيا مطلع العام الجاري، بعد قصة حب جمعت بينهما، انتهت بالزواج العرفي، حيث قام بكتابة العقد محامي صديق للاعب.

استأجر إسلام جابر، شقة سكنية لزوجته العرفية كمسكن للزوجية وظلت العلاقة قائمة بينهما دون خلاف لمدة شهرين حتى صارحته الفتاة بحملها، إلا أن اللاعب لم يغضب أو يظهر أي انفعال وكأنه يخطط لشيء.

بالفعل قام إسلام جابر بتنفيذ خططته في التخلص من الفتاة وما في بطنها -وفقا لحديث الفتاة- بسرقة نسخة العقد العرفي الخاصة بها، وبعدها أنكر علاقته بحملها وزواجه بها من الأساس.

بلاغ ضد إسلام جابر

تقدمت الفتاة ببلاغ ضد لاعب الزمالك، اتهمته بسرقة عقد زواجها العرفي وإنكار نسبه (الجنين الذي في بطنها) ولا تزال التحقيقات جارية بشأن القضية.

مصير إسلام جابر في الزمالك

وينتظر إسلام جابر لاعب وسط فريق الزمالك، تحديد مصيره مع النادي سواء بالاستمرار في الموسم الجديد أو الرحيل لتحديد موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وسط وجود اتجاه لبقاءه في الفريق استجابة لرغبة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

من هو إسلام جابر؟

إسلام جابر من مواليد 1 مايو 1996، وهو لاعب وسط مهاجم، كانت بدايته في نادي الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قبل أن ينتقل منه إلى نادي مصر المقاصة وأخيرا الزمالك، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ 2019 حتى الآن.

وشارك إسلام جابر في تتويج نادي الزمالك بالدوري المصري خلال الموسم الحالي (2021-2022)، والذي فاز به الفريق للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، كما شارك في تتويج الفريق ببطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب غريمه الأهلي.