شريف فتحي وكيلا لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور شريف فتحى أحمد صالح، أستاذ ورئيس قسم الألعاب الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولحين تعيين وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حصل الدكتور شريف فتحى على درجة البكالوريوس فى التدريب الرياضى من جامعة طنطا بتقدير جيدجدا - عام 1992، ودرجة الماجستير فى تنس الطاولة من جامعة طنطا عام 1995، ودرجة الدكتوراه فى تنس الطاولة من جامعة طنطا عام 2001.



وتدرج الدكتور شريف فتحى فى الوظائف الإدارية حيث عُين معيداً عام 1993 ، ومدرس مساعد عام 1995 ، ومدرس عام 1995 ، وأستاذ مساعد عام 2006 ، ووصل لدرجة أستاذ عام 2013.