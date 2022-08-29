أشهر فتاة دليفري في الإسكندرية: بشتغل 14 ساعة في اليوم.. فيديو

كشفت رحمة أحمد أشهر فتاة دليفري في الإسكندرية إنها تدرس في الفرقة الثالثة بكلية التجارة، مشيرة إلى أنها بدأت مشوارها العملي منذ ٥ أو ٦ سنوات في مجالات مختلفة منها في المصانع والمحال التجارية.

وأضافت "أحمد" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن أخر مهنة قامت بها هي عاملة توصيل طلبات للمنازل "دليفري" منذ عام مضي، موضحة أنها تقوم بتوصيل الطلبات مشيا على قدميها دون ركوب أي وسيلة مواصلات فقط تستخدم الـ GPS لمعرفة الأماكن التي تريد الوصول إليها.

وتابعت أشهر فتاة دليفري في الإسكندرية إنها تقوم بالعمل من ٦ إلى ١٢ ساعة يوميا، ولكن هناك يوم قامت بالعمل لمدة ١٤ ساعة في اليوم.