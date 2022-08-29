لحظة الغروب.. داليا مصطفى بإطلالة كاچوال أمام البحر

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورا جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بإطلالة كاچوال أمام البحر في لحظات الغروب، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر الكيرلي وملامحها الطبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.