عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة الغروب.. داليا مصطفى بإطلالة كاچوال أمام البحر

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورا جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بإطلالة كاچوال أمام البحر في لحظات الغروب، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر الكيرلي وملامحها الطبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل.

txt

بكاش مايوه أصفر.. داليا مصطفى تتألق على شاطئ البحر.. شاهد

txt

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات داليا مصطفى المثيرة بالساحل الشمالي

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

الساحل الشمالي داليا مصطفي اعمال داليا مصطفى إطلالات داليا مصطفي مسلسل الحرير المخملى الفنانة داليا مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

تطورات ملف الجهاز الفني بالأهلي وموقف سواريش.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 أيام بدون أكل.. ممثلة تتعرض لموقف محرج في بدايتها الفنية| فيديو

وثائق سرية للغاية.. المخابرات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بسبب ترامب

صفقات مميزة.. تعليق قوي من ميدو على ميركاتو الزمالك

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضي منصور.. أوباما ينتقل لـ فيوتشر وإمام عاشور في أزمة

الحب أفعال وحياتي تخصني أنا.. ماذا قالت ياسمين صبري لجمهورها اليوم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عنهم فورا.. أبراج تعشق الدراما والنكد

هاف ستومك.. فرح الزاهد تتألق بإطلالة رياضية سوداء

أغنيتان جديدتان.. صدى البلد يكشف سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ