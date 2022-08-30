عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هتدفع 10% ضريبة من القيمة الإيجارية على الشقة.. وهذه إجراءات الإعفاء

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

تعد الضريبة العقارية واحدة من الضرائب التي يتم تحصيلها من الممولين، والتي تحددت وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي يتم تحصيلها على دفعتين من الممولين، والآن من المفترض أنه يتم تحصيل القسط الأول، والمقرر انتهاؤه في 31 ديسمبر المقبل.

تحذير هام للملاك والمستأجرين.. هتدفع غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة

هل تنتقل الوحدة المؤجرة للأولاد والأحفاد بـ قانون الإيجار القديم؟.. قرار مفاجأة للملاك

ومن المقرر أن توقع غرامات تأخير للذين يتخلفون عن سداد الضريبة العقارية، في المواعيد المحددة سلفًا بالقانون، والتي أشرنا إلى أنها تدفع على قسطين، الأول في يونيو والثاني في ديسمبر من كل عام، حيث يلزم الممولين سداد قيمة الضريبة العقارية في تلك المواعيد التي حددها القانون.

الخاضعون للضريبة العقارية

وتستحق الضريبة العقارية عن كل وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، ويقوم بسدادها الكل من الشخص الطبيعي والاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلال.

الضريبة العقارية

أما بالنسبة للشخص المستأجر، فلا يخضع المستأجر ولا تطبق عليه الضريبة العقارية، لكنه يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة العقارية، وذلك في إطار وحدود الأجرة المستحقة عنه.

قيمة الضريبة العقارية

حدد القانون قيمة أو نسبة الضريبة العقارية، حيث تلبغ نسبة 10 % من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، و32% لغير السكني، وذلك مقابل، جميع المصاريف التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

الخاضعين للضريبة العقارية

كافة المباني خاضعة للضريبة العقارية، عدا بعض العقارات المعفية بموجب القانون من الضريبة العقارية، والتي سنتطرق للحديث عنها، وتخضع العقارات حال إذا كانت مؤجرة أو حتى يقيم فيها المالك، أو كانت تامة أو مشغولة أو تامة وغير مشغولة.

عقارات

ووفقًا لما نص عليها القانون، فإن كل المباني خاضعة للضريبة العقارية، من عمارات وفيلل وشاليهات وعوامات.. الخ، بغض النظر عن الوقع الجغرافي التي فيه.

العقارات المعفية من الضريبة العقارية

حدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها إعفاء المباني العقارية من الضريبة العقارية، والتي تشمل العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض النفع رالعام، حتى التي كان يطبق عليها الضريبة العقارية، إذا ما تم نزعها للمنفعة العامة، تسقط عنها الضريبة العقارية، إضافة إلى إلى المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، ومباني الجبانات.

عقارات

هناك أيضًا عقارات يتم إعفاؤها من الضريبة العقارية، مثل التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة، وتقل صافي قيمتها الإيجارية السنوي ةعن 24 ألف جنيه، فضلأ عن مقرات الأحزاب السياسية والجمعيات.

إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

ويرغب كثير من المواطنين، في معرفة شروط إعفاء وحداتهم السكنية من الضريبة العقارية، والتي نستعرضها فيما يلي:
- تعفي الوحدات السكنية من الضريبة العقارية التي تقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه
- يقدم المواطن طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر
- يتضمن البيان كافة الوحدات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية
- إذا كانت لا تتخطى القيمة المحددة بـ 24 ألف جنيه إيجارًا سنويًا، تعفى من الضريبة العقارية.

الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية المباني المعفاة من الضريبة العقارية اجراءات الاعفاء من الضريبة العقارية العقارات المعفية من الضريبة العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 30-8-2022

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

موضوعات متعلقة

تحذير هام للملاك والمستأجرين.. هتدفع غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة

هل تنتقل الوحدة المؤجرة للأولاد والأحفاد بـ قانون الإيجار القديم؟.. قرار مفاجأة للملاك

تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم.. 400 جنيه للوحدة و5 سنوات لإنهاء التعاقد

تعديل قانون الإيجار القديم.. هتدفع كام زيادة في الشقة أو المحل؟

محلية النواب: مقترحات بزيادة الإيجار القديم.. ولن يتم طرد مواطن من مسكنه

زيادة القيمة الإيجارية ومفيش طرد.. مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

هل كان إهمالا ؟| طفل الفيوم ينتزع الفرحة من منزل والديه ويرحل بعد سقوطه فى الماء الساخن

بالأرقام .. تفاصيل المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

تل أبيب قلقة.. سجال إسرائيلي داخلي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

انتحلوا صفة رجال شرطة .. نظر طعن تشكيل عصابي أكتوبر المقبل

السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1088 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة صادمة| حلق على شكل رباط الحذاء لن تتوقع سعره

خلي بالك .. عادة يومية عند شرب القهوة تصيبك بسرطان المرىء

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

ملكة جمال المراهقين.. ابنة انتصار تثير الجدل بفستان من البلاستيك الشفاف

فيديو

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ