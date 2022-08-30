ذوى الهمم يشاركون فى اختبارات الترقى لأحزمة الكاراتيه بنادى طنطا

شارك اللاعبون الأبطال من ذوى الهمم فى اختبارات الترقى لأحزمة الكاراتيه للاعبى نادى طنطا الرياضى لأول مرة تحت شعار (أنا مصرى.. أنا أستطيع)

جاءت مشاركة ذوى الهمم لأول مرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وباعتبار أن الدولة تعمل على وضع المزيد من البرامج لتمكين ذوى الهمم.

أقيمت الاختبارات بتوجيه ورعاية مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي و بقيادة رئيس جهاز الكاراتيه والمدير الفنى أيمن أبو فريخة وجهازه المعاون.

وقام باختبار اللاعبين: المختبر الحكم الدولي عادل حمدي، والحكم الدولي ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه السيد أمين، ومدير منطقة الغربية للكاراتيه علاء هريدي.

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