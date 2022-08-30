الأزهري: نشكر الرئيس السيسي على الاهتمام بمشروع مستشفى الفاتيكان

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمشروع مستشفى البامبينو چيزو الذي تسعى مؤسسة الأخوة الإنسانية لتنفيذه في مصر بالتعاون مع مستشفى البامبينو چيزو التابعة للفاتيكان.

جاء ذلك خلال زيارة أسامة الأزهري يرافقه المونسنيور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات والسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس، دار واحة الرحمة للأيتام وموقع مستشفى البامبينو چيزو الذي خصصه الرئيس السيسي لهذا المشروع.

وأعرب الأزهري عن سعادته البالغة بهذه المشروعات الخيرية التي تهدف لخدمة جميع أبناء الشعب المصري وتأكد الأخوة بين مختلف فئاته وتحويل مبدأ الأخوة الإنسانية من شعار ومن مبدأ سام إلى أعمال خير ملموسة، داعياً الله عز وجل أن يوفق المؤسسة في مشروعاتها، وأن يحمي الوطن، ويوفق قياداته في رفعة اسم مصر عالياً.