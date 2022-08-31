قولا واحدا.. مدحت شلبي: سواريش وموسيماني مش على قدر الأهلي

علق الإعلامي مدحت شلبي، على تصريحات البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكان النادي الأهلي قد فاز برباعية على نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري للموسم الحالي.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “سواريش تحدث عن بقاءه مع النادي الأهلي في الموسم الجديد”.

وتابع: “سواريش دائماً ما يحب أن يعقد مقارنات بينه وبين موسيماني من حيث الأهداف والكلين شيت والمباريات في الدوري”.

وأضاف: “من وجهة نظري أنا، لا هو ولا موسيماني على قدر النادي الأهلي قولاً واحداً في رأيي”.

واختتم: “من المفترض أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة معه لإقناعه بإنتهاء مهمته مع الفريق بشكل نهائي”.

الأهلي في الدوري

وأنهى النادي الأهلي ترتيبه في الدوري المصري هذا العام في المركز الثالث برصيد 70 نقطة خلفاً لبيراميدز الوصيف.