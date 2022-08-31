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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يفجر مفاجأة: سواريش رحل عن تدريب الأهلي بنسبة 150%|فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، لن يستمر في قيادة القلعة الحمراء رغم تصريحاته باستعداداته للموسم الجديد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي قرر رحيل سواريش عن تدريب الفريق وهو ما نفاه المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

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وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “سواريش، فجر مفاجأة للجماهير من العيار الثقيل، بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفى عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، بأن هذه ليست المباراة الأخيرة له مع الفريق الأحمر”.

وتابع: “محمود الخطيب، رئيس الأهلى سيعقد جلسة مع سواريش، اليوم الأربعاء، وبنسبة 150% المدرب البرتغالى رحل عن تدريب الأهلى”.

وأضاف: “تصريحات سواريش، مرت على جمهور الأهلى باستغراب، الجمهور لو كان مرحباً بالخبر لكان مر دون أن يتوقف أمامه، وكانت هناك حملات لدعم المدرب على مواقع التواصل الاجتماعى”.

رسالة جمهور الأهلي لـ سواريش

واختتم: “رسالة جمهور الأهلي لسواريش، شكرًا على أدائك معنا ولكن لقد نفذ رصيدكم”.

سواريش الأهلى سيف زاهر مباراة سيراميكا كليوباترا محمود الخطيب جمهور الأهلي

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