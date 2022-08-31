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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشكر الإمام الطيب ويهنئ أعضاء البحوث الإسلامية والعمداء الجدد

جامعة الازهر
جامعة الازهر

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة،  الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته بتكليف الدكتور سلامة داود، رئيسًا للجامعة خلفًا للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق. 


كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء. 


وقدم المجلس الشكر إلى عمداء الكليات الذين انتهت فترة عمادتهم، وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى العمداء الجدد في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 


كما تقدم مجلس جامعة الأزهر بخالص العزاء إلى الأخوة الأقباط في ضحايا كنيسة أبي سيفين، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.

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