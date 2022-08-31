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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين : اختيار 8 ملايين بطاقة لهذا الغرض | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف من وطأة الأحداث العالمية، مشيرا إلى أن هناك ٦٤ مليون مواطن مستفيدون من منظومة التموين.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الذين سوف يستفيدون من الحزمة الاستثنائية حوالي ٣٦ مليون مواطن مصري، موضحا أن عدد البطاقات التموينية 23 مليونًا وتم اختيار 8 ملايين بطاقة منها للزيادة الاستثنائية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الزيادات سوف تكلف الدولة شهريا ما يقرب من 833 مليون جنيه لمدة 6 أشهر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التموين البطاقات التموينية وزارة التموين الحماية الاجتماعية

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