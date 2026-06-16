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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عميد طب الإسكندرية: مستشفيات الجامعة تضم 4000 سرير وتقدم خدماتها مجانًا.. وأي تجاوزات ستواجه بحسم

الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية
الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية
محمود محسن

أكد الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أن مستشفيات الجامعة تمتلك قدرة استيعابية تصل إلى 4000 سرير، وتقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لآلاف المرضى.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يتجاوز عدد المترددين عليها مليون مريض، ما يعكس حجم الدور الذي تقوم به في تقديم الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع داخل قسم النساء والتوليد، قال عميد الكلية إنه لا يمكن تجاهل ما تم تداوله من شكاوى، رغم مرور ست سنوات على فترة الامتياز الخاصة بصاحبة المنشور.

وأضاف أنه لم تتلق إدارة الكلية أو المستشفيات الجامعية أي شكاوى رسمية بشأن وجود انتهاكات أو مخالفات داخل قسم النساء والتوليد خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حسم ودون أي تستر.

التواصل مع الطبيبة صاحبة المنشور 

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية ستعمل على التواصل مع الطبيبة صاحبة المنشور المتداول، للوقوف على تفاصيل ما ورد فيه والتحقق من صحة الوقائع المذكورة.

تامر عبدالله كلية الطب جامعة الإسكندرية مستشفيات الجامعة الرعاية الصحية

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