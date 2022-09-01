فتاة عارية عبر فيسبوك.. والأمن: حبيبها شهر بها بعد رفض أسرتها خطبتهما

فكر عامل في حيلة شيطانية للانتقام من اسرة محبوبته بعد ان رفضت اسرتها الزواج من نجلتهم وقيام عم الفتاة باستدراجه وتصويره عاريا لاجباره علي قطع علاقته بالفتاة ، حيث قام العامل بنشر صور محبوبته عارية عبر الفيس بوك للشتهير بها وردا علي ما فعله عمها .

تم ضبط جميع الأطراف ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرضهم علي النيابة للتحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص ، وكذا صورة لهما بدون ملابس .

أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل ، مقيم بحلوان بالقاهرة) وكذا تحديد هوية الفتاة (مقيمة بذات العنوان) أمكن ضبط صاحب الحساب .

وقرر امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بوجود علاقة بينه وبين الفتاة وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك ، وقيام نجل عم الفتاة (سائق توك توك ) بإستدارجه لمحل سكنه والتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو ، مما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها إنتقاماً منه ، وأمكن ضبط (نجل عم الفتاة)

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق واتهمت المشكو فى حقه بالتشهير بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.