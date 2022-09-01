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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار تاريخي في أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

انهيار تاريخي في
انهيار تاريخي في أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، الخميس، لتخسر أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% أو ما يعادل 4.14 دولار إلى 1707.14 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 09:49 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.48% تعادل 8.4 دولار لتصل إلى 1717.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.48% إلى 17.6 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو 0.1% إلى 2081.27 دولار، بينما زاد البلاتين 0.06% إلى 826.95 دولار.

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 1-9-2022

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