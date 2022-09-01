عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغواصات السلاح الأكثر رعبًا.. قوة بوتين تشكل تهديدًا خطيرًا لـ الولايات المتحدة

أسلحة بوتين تشكل
أسلحة بوتين تشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة

قال تقرير لموقع "19 فورتي فايف" الأمريكي، إن الغواصات الروسية تشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة.

وحسب الموقع الأمريكي، قال الضابط السابق بالجيش الأمريكي، برنت إيستوود، إن البحرية الروسية تفتخر بالفعل بتنوع وقدرة قواتها، ولكن مؤخرًا دخلت الغواصة النووية BS-329 "بيلجورود" الخدمة، وهي مجهزة بأحدث المعدات المتاحة حتى الآن.

وأشار إيستوود إلى أن السلاح الأكثر رعبًا لدى الاستراتيجيين البحريين الأمريكيين، هو الطوربيدات التي تعمل تحت الماء، والتي ستوضع على متن الغواصة الروسية.

وقال: "الروس لديهم الآن غواصة ستكون قادرة قريبا على إطلاق طوربيدات ذات رؤوس نووية ومجهزة بأحدث الصواريخ المتاحة للغواصات".

وأوضح أنه "يمكنهم فعلاً تدمير المدن الساحلية في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الدول الأخرى الأعضاء في الناتو. ولا يوجد في ترسانات هذه الدول ما يمكن أن يوقف مثل هذا الطوربيد النووي".

روسيا لن تركع.. رئيس بيلاروس: لا يمكن هزيمة موسكو في أوكرانيا

عنق الزجاجة.. روسيا تؤكد التزامها بعقود الغاز وتحمل أوروبا مسئولية عدم الوفاء بها

وتسلمت البحرية الروسية في يوليو 2022 غواصة “بيلجورود” التي تقول روسيا إنها مخصصة للأبحاث، بينما يعتبرها آخرون منصة للتجسس وربما لحمل أسلحة نووية. 

وذكرت شركة “سيفماش” لتشييد السفن في روسيا أن الغواصة تتيح “فرصاً جديدة” لإجراء “بعثات علمية وعمليات إنقاذ في أكثر المناطق النائية في محيط العالم”.

وتُعد بيلجورود أطول غواصة في العالم، بطول يتجاوز 184 مترًا ، وبذلك تتفوق على غواصات الصواريخ الباليستية من فئة “أوهايو” الأمريكية، التي يبلغ طولها 171 مترًا.

واعتبر خبراء عسكريون أن تصميم بيلجورد هو نسخة معدلة من الغواصات الروسية التي تحمل صواريخ موجهة من فئة “أوسكار-2″، وباتت أكثر طولاً لتستوعب أول طوربيدات نووية “شبح” في العالم ومعدات لجمع معلومات استخباراتية. 

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الغواصة ستحمل طوربيدات نووية من طراز “بوسيدون“، والتي صُمِّمت لتطلق من على بعد مئات الكيلومترات، وتسمح بالتسلُّل عبر الدفاعات الساحلية في قاع البحر. 

وسيعطي طوربيد بوسيدون قوة كبيرة للغواصة الجديدة، وبحسب خبير الغواصات الأمريكي “إتش آي ساتون”، فإنه “سيعيد تشكيل التخطيط البحري في روسيا والغرب، ما يؤدي إلى متطلبات جديدة وأسلحة مضادة جديدة”.

بريطانيا الناتو روسيا الولايات المتحدة الصواريخ الباليستية الجيش الأمريكي بيلجورود الغواصة النووية البحرية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

موضوعات متعلقة

خلال عام.. الفيدرالي الأمريكي يدعو إلى رفع سعر الفائدة بمقدار الضعف

عقاب إلهي.. أوروبا على شفا أقوى أزمة غذاء في التاريخ الحديث

روسيا لن تركع.. رئيس بيلاروس: لا يمكن هزيمة موسكو في أوكرانيا

عنق الزجاجة.. روسيا تؤكد التزامها بعقود الغاز وتحمل أوروبا مسئولية عدم الوفاء بها

إغلاق مفاعل زابوريجيا جراء القصف.. ومفتشو وكالة الطاقة الذرية: الوضع خطير

انتقد الحرب.. مصرع رئيس أكبر شركة نفط بروسيا بعد سقوطه من نافذة المستشفى

بسبب أحداث البصرة.. مقتدى الصدر يوجه تحذيرات شديدة اللهجة لـ العصائب

بسبب اليونان.. الناتو يتراجع عن تهنئة تركيا بيوم النصر

ترشيحاتنا

نور عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام|شاهد

وفاة قبطان روسي على متن سفينة بحرية قبالة شاطئ العريش

التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مستفيد من البطاقات

نتنياهو يقترب من حكم إسرائيل.. والمتطرف «بن غفير» الشخصية المركزية بحكومته

حقيقة هدم مقبرة طه حسين ونقل رفاته إلى فرنسا|حفيدته ترد

كيدهن عظيم.. امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ وترفض إرجاعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

ملكة جمال الثمانينيات.. من هي الفنانة سهير طه حسين والدة الراحل أمين العسال

بـ الشورت.. مي الغيطي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ