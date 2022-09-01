السجن 5 سنوات لفتاتين زورا في محررات رسمية لدخول امتحانات جامعة الزقازيق

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، حكمها بالسجن 5 سنوات لفتاتين غيابيًا، لاتهام الأولى بآداء الامتحان فى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق بدلا من المتهمة الثانية، وذلك بتحريض من المتهمة الثانية.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت جهات التحقيق، إحالة المتهمتين آ ى ع إ، 19 سنة، مخلى سبيلها، ور م إ م، هاربة إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بارتكاب تزويرًا فى محررات رسمية، عبارة عن "كشف حضور وانصراف – نموذج إجابة امتحان مادة المشكلات النفسية للفرقة الثانية فى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق"، بأن قامت المتهمة الأولى بتدوين بيانات المتهمة الثانية على خلاف الحقيقة، وذلك لإثبات حضورها لأداء الامتحان.

وتبين أن المتهمة الثانية اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب تزويرا فى المحررات الرسمية بأن قامت بإمداد المتهمة الأولى بالبيانات المراد تدوينها بتلك المحررات، وذلك لإثبات حضورها لآداء الامتحان، فجعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 6865 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1230 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.