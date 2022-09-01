أسعار أرخص سيارة من عائلة شيري موديل 2023 .. صور

تقدم شركة شيري الصينية مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري للسيارات، والتي تتنوع بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها السيارة شيري اريزو 5، والتي تتصدر قائمة الارخص سعرًا بالسوق المحلي من عائلة شيري.

وشهدت النسخة شيري اريزو 5 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة تشمل جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 15 الف جنيه.

شيري اريزو 5

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة

شيري اريزو 5

يمكن للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 الانطلاق من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

شيري اريزو 5

وحصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الاولى، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 114 حصانا.

شيري اريزو 5

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية التحكم، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي، إلى جانب عدة تجهيزات ومنها شاشة عرض الوسائط ومقود حركة متعدد الاستخدام، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية.

شيري اريزو 5

الأسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 265 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 295 الف جنيه.

الفئة الثالثة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 310 الف جنيه.