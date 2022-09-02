بحضور وزير الشباب والخطيب .. زفاف ابنة المدير التنفيذي للأهلي ..صور

أقيم مساء أمس حفل زفاف إبراهيم السيد شلبي وهند ابنة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادى الأهلى

حضر حفل الزفاف الذي أقيم في أحد أكبر فنادق القاهرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب وحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق وحسام غالي ووليد سليمان نجم الأهلي والعامري فاروق وخالد الدرندلي والكابتن سيد عبد الحفيظ وغيرهم من مجلس إدارة الأهلي .

وزير الشباب والرياضة يشهد تحكيم مجال الغناء الفردي تشجيعاً لذوى الهمم بمسابقة قادرون باختلاف علي مسرح الوزارة



وقد شهد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة تحكيم مجال الغناء الفردي لليوم الثاني علي التوالي بمسابقة " إبداع قادرون " لذوي القدرات والهمم ، والتي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية لشون الوزير – مكتب قادرون باختلاف ، حيث شارك في فعاليات اليوم تسع محافظات تضم( المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، القاهرة ، الشرقية ، الدقهلية ، الإسماعيلية ، الإسكندرية ، الفيوم ) ، وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة .

وخلال الفعاليات أكد وزير الشباب والرياضة علي دعم الدولة الكامل لنشء وشباب مصر من ذوي القدرات والهمم ، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلي دمجهم في مختلف الأنشطة علي مستوي الجمهورية ، وذلك إيمانا بقدرتهم علي التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات في شتي المجالات ، مشيداً بجودة ورقي الأعمال الفنية المؤهلة للتحكيم .

كما أوصي صبحي بإتاحة الفرصة لعرض الأعمال المتميزة علي مستوي كافة مراكز الشباب والأندية بالمحافظات ، وكذلك الجامعات والمعاهد العليا ، مؤكداً علي ضرورة التوسع في دعم الفرق الفنية بشتى أنواعها .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عن إطلاق مسابقة "إبداع..قادرون" ضمن سلسلة مهرجان (إبداع) للجامعات، وإبداع مراكز الشباب والأندية ، بهدف الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء علي إبداعاتهم.

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