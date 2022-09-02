عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الشباب والخطيب .. زفاف ابنة المدير التنفيذي للأهلي ..صور

صدى البلد

أقيم مساء أمس حفل زفاف إبراهيم السيد شلبي وهند ابنة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادى الأهلى 

حضر حفل الزفاف الذي أقيم في أحد أكبر فنادق القاهرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب وحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق  وحسام غالي ووليد سليمان نجم الأهلي  والعامري فاروق وخالد الدرندلي والكابتن سيد عبد الحفيظ وغيرهم من مجلس إدارة الأهلي .

txt

مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة

 

وزير الشباب والرياضة يشهد تحكيم مجال الغناء الفردي تشجيعاً  لذوى الهمم بمسابقة قادرون باختلاف علي مسرح الوزارة  

 


وقد شهد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة تحكيم مجال الغناء الفردي لليوم الثاني علي التوالي بمسابقة " إبداع قادرون " لذوي القدرات والهمم ، والتي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية لشون الوزير – مكتب قادرون باختلاف ، حيث شارك في فعاليات اليوم تسع محافظات  تضم( المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، القاهرة ، الشرقية ، الدقهلية ، الإسماعيلية ، الإسكندرية ، الفيوم ) ، وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة .

وخلال الفعاليات أكد وزير الشباب والرياضة  علي دعم الدولة الكامل لنشء وشباب مصر من ذوي القدرات والهمم ، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلي دمجهم في مختلف الأنشطة علي مستوي الجمهورية ، وذلك إيمانا بقدرتهم علي التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات  في شتي المجالات ، مشيداً بجودة ورقي الأعمال الفنية المؤهلة للتحكيم .

كما أوصي صبحي  بإتاحة الفرصة لعرض الأعمال المتميزة علي مستوي كافة مراكز الشباب والأندية  بالمحافظات ، وكذلك الجامعات والمعاهد العليا ، مؤكداً علي ضرورة التوسع في دعم الفرق الفنية بشتى أنواعها .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عن إطلاق مسابقة "إبداع..قادرون" ضمن سلسلة مهرجان (إبداع) للجامعات، وإبداع مراكز الشباب والأندية ، بهدف الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء علي إبداعاتهم.

 

received_487593492799518
received_487593492799518
received_1079560719337625
received_1079560719337625
received_1280407232708923
received_1280407232708923
received_747994426489191
received_747994426489191
received_1022603131766817
received_1022603131766817
received_3363300010656087
received_3363300010656087
الأهلى الخطيب وزير الشباب مرتضى منصور الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة سيد عبد الحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

صدمة فيريرا للزملكاوية.. سنخرج من دوري أبطال إفريقيا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة

ترشيحاتنا

في الدقائق الأخيرة .. أوباميانج ينضم ل تشيلسي من برشلونه مقابل 12 مليون يورو

دعاء للميت يوم الجمعة .. يغفر الله له وينور قبره ويرزقه الفردوس الأعلى

الكويت تعلن ترحيل 15 ألف وافد مخالف

فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

رئيس رابطة الأندية يكشف عن موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد للدوري المصري..فيديو

شبانة : رئيس البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

ترشيحات مبكرة للأوسكار تلاحق كيت بلانشيت بعد عرض فيلمها Tár في مهرجان فينيسيا

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 .. اعرف هتسافر فين في الويك اند

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ