الشبورة.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية لـ سائقي السيارات| فيديو

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسالة هامة للسائقين، وقالت إن هناك تكون للشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، ناصحة بضرورة القيادة بهدوء.

وكشفت أن عن وجود فرص لسقوط أمطار اليوم على سواحل البحر الأحمر، وأن الأيام المقبلة تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خاصة خلال فترات الليل على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية في قناة dmc، تقديم الإعلام هيثم سعودي، أن ارتفاع نسب الرطوبة عن معدلاتها الطبيعية مستمر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأشارت منار غانم الى ان الأيام المقبلة ستشهد إحساس بالتحسن في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، بالإضافة الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي بدورها تحجب جزء من أشعة الشمس وتحد من تأثيرها .

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن نسبة الرطوبة في الصباح تتجاوز 40 % على القاهرة الكبرة ، وتتجاوز 60 % على السواحل الشمالية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل 33 درجة مئوية .

وأكملت، أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ، خلال فترات الليل تتجاوز 90 % ، و 85 % على القاهرة الكبرى ، ولكن لا نشعر بها بسبب نشاط الرياح .

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

الإسكندرية 30 23

مطروح 29 23

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 30 23

طابا 37 27

كاترين 33 19

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 37 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 39 30

حلايب 36 27

