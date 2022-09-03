عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيزو: موسيماني مدرب جيد بالأرقام وإقالة سواريش تخص إدارة الأهلي

موسيماني
موسيماني

كشف اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن رأيه في إقالة مدرب النادي الأهلي سواريش، قائلا :"ده قرارهم". 

 

txt

احنا مأخذناش كأس العالم.. تعليق زيزو على فوز الزمالك بالدوري

وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ده قرارهم، والموضوع بردوا على حسب النادي بيفكر ازاي، وعايز ايه من المدرب، وجايب مدرب ليه، والخطة الموضوعة له". 

 

موسيماني مدرب جيد بالأرقام 

 

وتابع اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن مدرب النادي الأهلي السابق بيتسو موسيماني مدرب جيد بالأرقام وحقق مع النادي الأهلي بطولات وحقق مع النادي الأهلي مركز تالت في كأس العالم للأندية مرتين وأفريقيا وبطولات. 

زيزو الزمالك الأهلى سوارش موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

زيزو: فيريرا علم لاعبي الزمالك الكرة وصلاح قال لي لازم تحترف دلوقتي

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور: وفد من الزمالك لحضور عزاء شقيقة محمود الخطيب غدا

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

فيديو عاري للترويج للسياحة المصرية في كندا..عمرو القاضي: ليس لنا علاقة بالكرنفال

زيزو: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

طريقة عمل آيس كريم مانجو بمذاق لا يقاوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

فيديو

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ