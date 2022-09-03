زيزو: موسيماني مدرب جيد بالأرقام وإقالة سواريش تخص إدارة الأهلي

كشف اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن رأيه في إقالة مدرب النادي الأهلي سواريش، قائلا :"ده قرارهم".

وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ده قرارهم، والموضوع بردوا على حسب النادي بيفكر ازاي، وعايز ايه من المدرب، وجايب مدرب ليه، والخطة الموضوعة له".

موسيماني مدرب جيد بالأرقام

وتابع اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن مدرب النادي الأهلي السابق بيتسو موسيماني مدرب جيد بالأرقام وحقق مع النادي الأهلي بطولات وحقق مع النادي الأهلي مركز تالت في كأس العالم للأندية مرتين وأفريقيا وبطولات.