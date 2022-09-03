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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيزو: فيريرا علم لاعبي الزمالك الكرة وصلاح قال لي لازم تحترف دلوقتي

زيزو
زيزو

كشف اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن تفاصيل تعامل مدرب نادي الزمالك فيريرا، مع لاعبي فريق نادي الزمالك، مؤكدا أنه مدرب على مستوى عال من الحكمة والاحترافية. 

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وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"فيريرا جية علمنا ازاي نلعب كرة وازاي نقف وازاي نباصي الكرة لبعض وهو مدرب كبير ولديه خبرات في الكرة غير عادية".

 

وتابع اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر طالب مني الاحتراف في الوقت الحالي، وقال لي لازم تحترف دلوقتي. 

 

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