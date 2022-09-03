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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

.نشرة المرأة و الصحة| فصيلة دمك تنذرك بمرض خطير... فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي

طليقة أحمد الفيشاوي
طليقة أحمد الفيشاوي

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها فيما يلي:

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

أثار بوركيني مصممة الأزياء والبلوجر المصرية هادية غالب ، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي  خلال صيف 2022، وذلك بسبب أسعاره التي تتخطى الـ 3000 جنيه مصري، ما أدهش الكثير.

فصيلة دمك تنذرك بمرض خطير.. دراسة تحذر

هناك العديد من الأسرار التي يمكن معرفتها من فصيلة دمك، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، أن فصيلة الدم يمكن أن تكون مرتبطة بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة.

خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم بدون مجهود.. تعرف عليها

غالبا ما نستخدم الأواني الألومنيوم في طهي الطعام، ولكننا ما تتعرض للحروق، مما يجعله يبقد لمعانه وبريقه.

احذر.. الإفراط في تناول هذا النوع من البهارات يدمر الكلى والكبد

الكركم  نوع من البهارات يتميز بـ اللون والنكهة عند إضافته على الطعام، كما يعزز الصحة نظرا لإحتوائه على عناصر غذائية و فيتامينات يحتاجها الجسم، منذ العصور تم إخبارنا عن الفوائد الصحية التي لا حصر لها لاستهلاك الكركم ، ولكن هذه التوابل المحملة بمضادات الأكسدة لها أيضًا بعض الجوانب السلبية التي يعتقد أنها تؤثر على صحة الكلى والكبد.

بعد شائعات ارتباطها| فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

تصدرت ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي بعض الشائعات حول إرتباطها بـ المغني عمر كمال.

 

هادية غالب فصيلة الدم البهارات طليقة أحمد الفيشاوي

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