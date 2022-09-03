.نشرة المرأة و الصحة| فصيلة دمك تنذرك بمرض خطير... فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها فيما يلي:

أثار بوركيني مصممة الأزياء والبلوجر المصرية هادية غالب ، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال صيف 2022، وذلك بسبب أسعاره التي تتخطى الـ 3000 جنيه مصري، ما أدهش الكثير.

هناك العديد من الأسرار التي يمكن معرفتها من فصيلة دمك، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، أن فصيلة الدم يمكن أن تكون مرتبطة بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة.

غالبا ما نستخدم الأواني الألومنيوم في طهي الطعام، ولكننا ما تتعرض للحروق، مما يجعله يبقد لمعانه وبريقه.

الكركم نوع من البهارات يتميز بـ اللون والنكهة عند إضافته على الطعام، كما يعزز الصحة نظرا لإحتوائه على عناصر غذائية و فيتامينات يحتاجها الجسم، منذ العصور تم إخبارنا عن الفوائد الصحية التي لا حصر لها لاستهلاك الكركم ، ولكن هذه التوابل المحملة بمضادات الأكسدة لها أيضًا بعض الجوانب السلبية التي يعتقد أنها تؤثر على صحة الكلى والكبد.

تصدرت ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي بعض الشائعات حول إرتباطها بـ المغني عمر كمال.