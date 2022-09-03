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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعات ارتباطها| فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

طليقة أحمد الفيشاوي
طليقة أحمد الفيشاوي

تصدرت ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي بعض الشائعات حول إرتباطها بـ المغني عمر كمال.

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تعتبر طليقة أحمد الفيشاوي  من  المشاهير التي تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة والملفتة في الكثير من الأحيان، فهي تعتمد على التصميمات الغير تقليدية في الكثير من الأحيان.
كانت تظهر طليقة الفيشاوي خلال مشاركتها في المهرجانات السينمائية  بفساتين جريئة وملفتة وإطلالات غير تقليدية مما جعلها محط أنظار الجميع.


تتميز فساتين طليقة الفيشاي  بالتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في الموضة والأزياء، كما تحرص على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات التي تزيد من جاذبيتها.
وتعتمد طليقة الفيشاوي على صيحات المكياج  الصاخب التي تكشف عن جمالها وتسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها.

 

طليقة أحمد الفيشاوي 


حقيقة إرتباط ندى الكامل 
نفت شائعة ارتباطها وزواجها قريبا من مؤدي المهرجانات عمر كمال كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
فاجأت الفنانة ندى الكامل جمهورها، وظهرت من جديد على إنستجرام بعد اختفائها فترة كبيرة، وقامت بالاعجاب بصورة نشرها الفنان عمر كمال على صفحته امام البحر.
يأتي هذا بعدما حذفت ندى الكامل كل صورها من انستجرام واختفت فترة كبيرة عن التفاعل مع جمهورها.
 

 

طليقة أحمد الفيشاوي

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