ميريهان حسين وسارة سلامة الأجرأ.. إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

إطلالات النجمات والمشاهير من أبرز الأشياء التي يحرص الكثير من الأشخاص على متابعتها عبر مواقع التواصل الأاجتماعي، فبعض الفتيات تستوحى أفكار الموضة و الأزياء من خلال إطلالات النجمات.

أثارت خلال هذا الأسبوع العديد من نجمات الفن والمشاهير جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بمجموعة متنوعة وجريئة من الإطلالات التي كان أغلبها مواكب لأحدث صيحات الموضة، وكشف عن ذوقهم الرفيع.



اعتمدت أغلب إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع على ارتداء التصميمات ذات الأقمشة والألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة، ومن أبرز النجمات التي جذبت الأنظار إليها هن الفنانة ميريهان حسين، وسارة سلامة، وليلى علوي.

تألقت أيضا هيفاء وهبي بمجموعة من الأزياء الصيفية الأنيقة والجذابة، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة على مدار الأسبوع، كما خطفت الأنظار نيرمين الفقي بفستان صيفي قصير ، وغيرهن من النجمات و المشاهير.

إليكم الصور…

إطلالات النجمات

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