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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كفاية تسخين.. أجمل إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت  المذيعة  ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما  هاجمت ياسمين عز ما أطلقت عليه تريند " قالت:" بلاش تسخين فى الستات وسبوها فى حالها، الكلام اللى بتقوله دا عمرنا ما سمعنا عنه ولا تربينا عليه".

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تعتبر  ياسمين عز من المذيعات اللاتي تجذب الأنظار دائما حول جمالها و إطلالاتها المتنوعة سواء الكاجوال أو الكلاسيك مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق في إختيار أزياء التي تظهر بها.


تخطف ياسمين عز  دائما الأنظار عند  ظهورها على الشاشة أو حضورها المناسبات الرسمية بإطلالات متنوعة وفساتين مميزة ، حيث تحرص على ارتداء التصميمات التي تبرز  رشاقتها و قوامها المثالي.


تفضل ياسمين عز  التنوع و التجديد  دائما وعدم تكرار التصميمات التي ارتدتها من قبل، تقوم بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة بالإضافة إلي الأحذية و الحقائب الفخامة.


تعتمد ياسمين عز على التنوع أيضا في  تسريحات الشعر وصيحات المكياج  البسيطة و الهادئة ذات الألوان الجذابة التي تكشف عن جمالها و جمال ملامحها.
 

ياسمين عز

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