كفاية تسخين.. أجمل إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند| شاهد

تصدرت المذيعة ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما هاجمت ياسمين عز ما أطلقت عليه تريند " قالت:" بلاش تسخين فى الستات وسبوها فى حالها، الكلام اللى بتقوله دا عمرنا ما سمعنا عنه ولا تربينا عليه".



تعتبر ياسمين عز من المذيعات اللاتي تجذب الأنظار دائما حول جمالها و إطلالاتها المتنوعة سواء الكاجوال أو الكلاسيك مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق في إختيار أزياء التي تظهر بها.



تخطف ياسمين عز دائما الأنظار عند ظهورها على الشاشة أو حضورها المناسبات الرسمية بإطلالات متنوعة وفساتين مميزة ، حيث تحرص على ارتداء التصميمات التي تبرز رشاقتها و قوامها المثالي.



تفضل ياسمين عز التنوع و التجديد دائما وعدم تكرار التصميمات التي ارتدتها من قبل، تقوم بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة بالإضافة إلي الأحذية و الحقائب الفخامة.



تعتمد ياسمين عز على التنوع أيضا في تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيطة و الهادئة ذات الألوان الجذابة التي تكشف عن جمالها و جمال ملامحها.



ياسمين عز

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