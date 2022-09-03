التضامن: استراتيجية وطنية للتطوع خلال أيام 

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع خلال أيام .

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات اطلاق الموازنة التشاركية بالفيوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية و ليزلي ريد، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد معيط وزير المالية .



وأوضحت أن إجراءات لزيادة الموارد المحلية بعيدا عن الضغط علي الموازنة العامة و ترشيد الإنفاق العام والكفاءة والعمل علي زيادة الوعي للأطفال .



وطالبت بضرورة تداول السلطة للمسئولين العاملين في الموازنة التشاركية.