عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: برنامج الإصلاح ساعد في إعادة الاقتصاد المصري لمساره الصحيح

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

قال أحمد بيومي، الباحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأرقام التي أفردها تقرير رئاسة مجلس الوزراء المصري عن الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، أكدت أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة خلال الفترة الحالية مقارنة بما قبل الـ 8 سنوات، وخاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «بيومي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد الاقتصاد المصري للإطار الصحيح خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2019، ما أعطى مرونة كبيرة للاقتصاد تخص الإيرادات والمصروفات وإعادة التسعير لبعض السلع والمنتجات، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

واستطرد: «كل تلك الإجراءات ساهمت في زيادة القدرة على التعامل مع البيانات الاقتصادية، ما أعطى الاقتصاد قدرة كبيرة ليكون مرنا مع التجاوب في الأزمات العالمية، وسياسة تسعير سعر الصرف تدار عبر إما تثبيته أو تحرير سعره بالكامل، وفي حال كان هناك طلب كبير على الدولار تقل قيمة الجنيه، وفي حالة زيادة الصادرات ترتفع قيمة الجنيه، والأسلوب الثالث الذي يتبعه البنك المركزي هو التعويم المدار عبر تحديد مدى سعري للدولار أمام الجنيه».

وأوضح أنه خلال الفترة ما قبل 2016 كان الجنيه المصري يتم التعامل معه بسياسة التثبيت أو التعويم المدار، ولكن خلال الفترة ما بعد 2016 أصبح سعر صرف الجنيه المصري حر يخضع لقوى العرض والطلب: «الأهمية الخاصة بالتسعير الصحيح لسعر الجنيه هي الحفاظ على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ودعم المنتجين المحليين على حساب الأجانب».

 

الأزمات العالمية

وتابع: «الاقتصاد المصري أصبح مرنا مع الأزمات العالمية، وفي سنوات ما قبل كورونا حققنا معدلات نمو بنسب 5.5%، ودي كانت أفضل سنوات أداء للاقتصاد المصري».
 

مجلس الوزراء البنك المركزي مصر الإقتصاد المصرى الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

ترشيحاتنا

2 جنيه ارتفاعا... زيادة جديدة بأسعار السجائر فى السوق المحلى.. تعرف عليها

تسريب أغنية أصالة الجديدة الله جاب.. والملحن يرد: مجهودنا ضاع

حرب حول محطة نووية..تفاصيل معركة نصف الليل بين روسيا وأوكرانيا في زابوريجيا

مقتل 3 جنود سوريين جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في إدلب

لمدة يومين للمتخلفين.. ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد غدًا

سعر صرف الدولار بالبنك المركزي اليوم الأحد 4-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

تاتو وإكسسوارات ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة |شاهد

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ