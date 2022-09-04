النواب: بعد نجاح تجربة عربات الطعام فى محافظة الغربية سيتم تعميمها بجميع المحافظات.. فيديو

كشف النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب أن قانون ترخيص عربات الطعام صدر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، ومن ثم تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عام 2019.

وأضاف “مرعي” خلال حواره التليفزيوني في برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، ان هذا القانون وفر فرص عمل للكثير من الشباب فى محافظة الغربية، وان في نص القانون يجب على الجهة الادارية بالمحافظات بعمل لائحة استرشادية.

وتابع رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب أن بعد نجاح تجربة عربات الطعام فى محافظة الغربية سيتم تعميمها فى جميع المحافظات.