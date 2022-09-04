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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها بـ صور جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، عدة  لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت ملك زاهر “ My way or the highway ”.

 

و يذكر ان اعلنت هدي زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر بإصابة بناتها و والدتها بفيروس كورونا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هدي زاهر :"لحمد الله والشكر لله علي كل حال وايه حال بناتي ملك وليلي
وامي ايجابي اوميكرون قدر الله وماشاء فعل اللهم أنت الشافي المعافي ولك الحمد
وكل سنه وانتي طيبه بالولو معلش عيد ميلاد بالاوميكرون مختلف برضو وربنا يشفيكوا ويعافيكوا حبايبي".

ملك احمد زاهر احمد زاهر فيروس كورونا عيد ميلاد انستجرام الفنانة ملك أحمد زاهر

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