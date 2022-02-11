بفستان أنيق.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت هدى زوجة أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة أحمد زاهر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

واعتمدت زوجة أحمد زاهر على البساطة وعدم ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما كشف عن ذوقها الرفيع، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة أحمد زاهر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

يذكر أن نشر الفنان أحمد زاهر، عدة صور له من كواليس مسلسلة الجديد “سوشيال” و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد زاهر" #مسلسل #سوشيال #قريبا #رؤوف_عبد_العزيز #social #soon ".

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية.

وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم